東灣奧克蘭(屋崙)近日市內發生多宗持械搶劫案,有持械匪徒趁事主出入家門或車輛時犯案,奧克蘭警方因此發出公共安全警示,呼籲市民留意個人安全。

警方表示,罪案於市內多個住宅區不分晝夜發生,呼籲市民切記要經常留意身邊環境,在街上時不要被自己的手機分心,如果不幸遇到劫案,千萬不要反抗。

根據警方截至4月3日的資料,本年搶劫案整體比去年同期下降18%,但過去幾週就有多宗持械劫案發生,另外劫車案亦比去年同期多11宗。

警方承諾,會增加持械劫案黑點附近的巡邏,並會繼續調查相關案件及作出拘捕。

