李家超宣布參選香港特首 冀解決社會深層次問題

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中央接受香港政務司司長李家超請辭第二日，李家超發表首場參選宣言，他說參選是出於對國家的忠誠，強調香港「不能慢、亦不能等」，定下三個施政方向會「以結果為目標」，承諾一旦當選會為香港譜出「新篇」交響樂。

李家超的參選記者會在荔枝角西頓中心舉行，全程網上發布，公眾、傳媒都不能入場，要網上提問。競選口號是「同為香港開新篇」，藍色主調。李家超：「我向大家宣布，我決定參加第6屆香港特別行政區行政長官選舉。」

李家超約7分鐘開場白沒提到何時決定參選，形容自己選特首是承擔歷史使命，期望香港團結、開放、安寧。

李家超說：「這個決定出於我對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民的負責，世界大變，不進則退，香港不能慢，亦不能等。對於未來的施政，我有三個主要方向：一、是以結果為目標解決不同的問題，二、全面提升香港的競爭力，三、是奠定香港發展的穩固基石。」

「以結果為目標」是否代表程序就變得次要呢？李家超沒正面回應，不過就說會符合程序，以通關為例。

李家超說：「本來我們可以通關，始終我們達不到結果，所以接著我們特區政府做很多事情去考慮對方要求，對方亦很多時候考慮我們的要求，這就是我剛才說：做事時要想我和我們一起解決問題，我把他的問題想成我的問題，這將會是一曲新的交響樂。我將會當指揮，讓當中每一位成員發揮其優勢，盡展其所長。」

不過，李家超暫時一人獨奏，有人形容他是中央欽點，擔心日後只聽北京的說話。

李家超說：「與中央不同機構有溝通，這對香港整體是有利益的，在過去我們溝通的時候，大家感覺都是以香港的最佳利益為依歸。我是歡迎任何人參選，我亦很樂意與大家在一些辯論場合去討論大家的施政理念。」

記者會45分鐘完結，問答環節半小時，答了不夠十間傳媒的問題。

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