李家超宣布參選香港特首 冀解決社會深層次問題

中央接受香港政務司司長李家超請辭第二日,李家超發表首場參選宣言,他說參選是出於對國家的忠誠,強調香港「不能慢、亦不能等」,定下三個施政方向會「以結果為目標」,承諾一旦當選會為香港譜出「新篇」交響樂。

李家超的參選記者會在荔枝角西頓中心舉行,全程網上發布,公眾、傳媒都不能入場,要網上提問。競選口號是「同為香港開新篇」,藍色主調。李家超:「我向大家宣布,我決定參加第6屆香港特別行政區行政長官選舉。」

李家超約7分鐘開場白沒提到何時決定參選,形容自己選特首是承擔歷史使命,期望香港團結、開放、安寧。

李家超說:「這個決定出於我對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民的負責,世界大變,不進則退,香港不能慢,亦不能等。對於未來的施政,我有三個主要方向:一、是以結果為目標解決不同的問題,二、全面提升香港的競爭力,三、是奠定香港發展的穩固基石。」

「以結果為目標」是否代表程序就變得次要呢?李家超沒正面回應,不過就說會符合程序,以通關為例。

李家超說:「本來我們可以通關,始終我們達不到結果,所以接著我們特區政府做很多事情去考慮對方要求,對方亦很多時候考慮我們的要求,這就是我剛才說:做事時要想我和我們一起解決問題,我把他的問題想成我的問題,這將會是一曲新的交響樂。我將會當指揮,讓當中每一位成員發揮其優勢,盡展其所長。」

不過,李家超暫時一人獨奏,有人形容他是中央欽點,擔心日後只聽北京的說話。

李家超說:「與中央不同機構有溝通,這對香港整體是有利益的,在過去我們溝通的時候,大家感覺都是以香港的最佳利益為依歸。我是歡迎任何人參選,我亦很樂意與大家在一些辯論場合去討論大家的施政理念。」

記者會45分鐘完結,問答環節半小時,答了不夠十間傳媒的問題。

