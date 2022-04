【KTSF】

目前美國的樓價高企,越來越多人買不起樓。

根據房地產數據公司Attom的最新報告,大多數地區的樓價比一年前上漲了至少一成。

疫情後,地產市場迅速恢復,因為有創紀錄的低利率,但是房屋供不應求,導致樓價也跟住水漲船高。

報告發現,目前全國大多數房地產市場,樓價增長都超過了工資增長,而列入報告中的縣,有超過一半的房貸月供額,遠遠超過30%的收入準則。

總體而言,住屋最可負擔地區是伊利諾伊州的Decatur、Peoria,還有加州的Kings縣,和賓夕凡尼亞州Schuylkill縣。

