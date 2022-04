加大柏克萊香港公共事務關注組辦香港抗爭攝影展（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

由加大柏克萊香港公共事務關注組(HKAAB)主辦的攝影展《殘響》4月9日正式開幕,四位攝影師透過鏡頭重現2019年香港的抗爭景象,和近年的急劇轉變,帶大家先睹為快。

「殘存之迴聲 響盪其韻長」是本次活動的意念,由HKAAB主辦的攝影展”殘響”9日正式開幕,攝影展展示了四位攝影師,透過鏡頭重現2019年香港的反修例運動,和近年的急劇轉變。

加大柏克萊香港公共事務關注組成員W小姐說:「我們做相展的主要原因,是因為覺得由2019年開始,香港的社會動盪過了那麼久,經過疫情,又經過大搜捕,那我們好想有一個地方,可以讓Berkeley社群一方面認識香港曾經發生過的事,另一方面我們想提供平台,讓香港人可以一齊重溫。」

加大柏克萊香港公共事務關注組成員Y小姐說:「我們因為在巧合下,認識一些之前在香港示威期間做攝影工作的攝影師,他們正在美國灣區,我們決定做影展之後,就聯絡他們。」

其中一位攝影師Katherine,當時是紐約時報的實習記者,她指當時在香港絕對是一次非常寶貴的經歷,亦是她人生中的第一次重要的新聞工作經驗。

Katherine說:「我喜歡拍攝人物肖像,喜歡捕捉人物不經意的動態,讓大家知道那場運動是由許多個人營造,通常是你在主流媒體上看不到的圖像,亦不是全貌,此所以我在作品添加人物肖像。」

同時她希望透過今次的展覽,令美國的民眾更認識香港發生過的事。

說:「我認為尤其是在美國背景下,很多美國人都沒有意識到這事件,即使他們在新聞中對事件略有所聞,所以我認為在他們這個場館搞這個攝影展,我認為柏克萊社區非常喜歡藝術和音樂,他們很認知些活動,所以我藉此好機會,提高他們對香港的意識度。」

而Katherine就指,有兩張相是令她最難忘。

說:「我最喜歡的其中一張照片,是在2019年六四集會當日拍攝,它之所以成為我的最愛之一,是因為這應該是香港最後一次的合法六四集會。」

除此之外,她亦都覺得這張相代表希望,她覺得希望是很多人現在所需要的。

另外一張Katherine難忘的相就比較驚險,她就說這張相在6月9號的晚上拍攝,亦即是100萬人遊行之後拍攝,那次是她第一次經歷警民衝突。

她指在她拍照後5秒,那名警察先前手持的鐵棒就在她頭上飛過,她指那一刻非常令人震驚,因為當時的她拿著相機,舉起了雙手,身穿記者的衣服,主辦方就指隨著港版國安法的實施,接踵而來的大搜捕、政治打壓及和被篡改的事實,此作品展旨在保留港人不懼強權的精神,藉著相片為抗爭意志作殘響,並重溫過往被主流媒體遺忘的歷史。

展覽日期由4月9日至5月1日,開放時間為週五至週日下午12點至5點,地址是4th Street Fine Art Gallery,門票全免。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。