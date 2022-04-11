美國周末發生多宗致命槍擊案

April 11, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

美國這個周末發生多宗致命槍擊案，紐約市一名16歲少女放學回家途中被無辜槍殺，另外，喬治亞州一個射擊場地亦發生三屍命案，案件至今仍未偵破，預計總統拜登將於週一公布收緊俗稱鬼槍自行組裝槍械的命令。

國會參議院多數黨領袖舒默表示，組裝鬼槍太容易，但要追蹤來源就很困難，流出市面對市民來說太危險，並請大家留意兩天前一名16歲少女，在紐約街頭無辜被槍殺的事件。

該名16歲少女在Bronx區，正從學校步行回家，她在途中不幸被槍殺，代表紐約一帶的舒默促請聯邦政府立即行動，處理這些不受規管的槍械。

警方在週六拘捕一名17歲青年，懷疑與兇案有關，而他當時使用的可能是一把鬼槍。

在喬治亞州Grantville市，州府探員仍然追查究竟誰人槍殺一個射擊場老闆，兇徒同時亦殺害了老闆的太太，及他們未成年的孫子。

當地警方指，這個射擊場在此開業很久，有很多外來顧客到此練靶。

調查員在靶場取走40把槍，及店舖的錄像調查。

在艾奧瓦州，週日清晨一間夜店外亦發生槍擊案，造成兩死，超過10人受傷。

而在印第安那州，警方指，在一個生日派對上有人打架，再觸發成槍擊案，造成一死，五人受傷。

鑒於近日發生多宗致命槍擊案，拜登總統預計週一將推出新法令，將可以組裝成鬼槍的部件列為武器槍械規管，如此將填補目前法律漏洞，讓當局得以追蹤鬼槍。

新的法令也將規定，銷售這些組裝鬼槍部件的廠商必須申請執照，同時對有興趣的買家進行背景調查／

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