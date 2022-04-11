國會抗疫撥款法案遇阻滯 或影響地方抗疫工作

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一項總值100億美元的支援抗疫撥款案，在參議院遇到阻滯，可能會拖延多幾個星期，加州大學舊金山（三藩市）分校的一位傳染病專家認為，延誤撥款將影響地方的防疫抗疫工作，雖然加州的染疫住院人數有所下降，但灣區幾個縣的新症數目仍然是加州最高的。

傳染病專家陳子平博士說，在Covid大流行期間，治療新型肺炎藥物與病毒檢測都是免費的，現在隨著資金的停滯和大家的爭論，將會導致連鎖反應。

在整個灣區，口罩令已經取消，在Oracle Park週五就舉行賽季揭幕戰，40,853名球迷當中，幾乎沒有人戴口罩。

週五晚上，加州衛生官員取消了對無症狀感染者的隔離要求，有民眾擔心由於Omicron的亞型BA.2變種病毒株會導致新一波感染，而在不再有疫苗令的情況下，也不會再推動接種疫苗。

陳子平說，尚未接種疫苗的人，在現時的情況下可能真的不會接種。

許多灣區居民認為，現在來自州和聯邦層面的抗疫指引有所減少，有居民就認為，防疫更多是個人的責任，疫情並未消失。

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