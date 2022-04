【KTSF】

一股冷鋒為灣區帶來強風和降雨,星期一晚仍然大風,此外,預測本星期稍後仍然有下雨的機會。

國家氣象局表示,星期一晚仍然會大風,到星期二早晨風勢才會漸趨緩和,今次降雨量不多,降雨較多的地區是灣區沿岸地區,以及舊金山(三藩市),其餘地區都是下微雨。

預測星期二晴朗,星期三晚到星期四有機會下雨,星期五和星期六也可能會下雨。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。