加州議員提法案將法定工作天由每週五天改為四天（視頻）

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加州有州議員提出法案，推動將現時法定每星期五個工作天，改為四天，並規定大公司的僱主不能因為減少工作日數而減薪。

州眾議員羅達倫Evan Low以及Cristina Garcia提出AB2932法案，將現時加州每星期五日，每天工作8個小時，每星期合共40個工作小時的法例，改為每星期4個工作天合共32小時，法案適用於有超過500名員工的公司及機構。

根據立法內容，大公司的僱主不能因為員工工作日數減少了而減薪，還有，如果員工每天工作超過8小時，以及每星期工作超過32小時的話，僱主必須支付超時補薪。

法案豁免員工不超過500人的公司，也不適用於有工會代表的員工。

有份提出法案的州眾議員Garcia指出，加州在疫情期間，人們已經習慣遙距工作，以及有彈性時間地工作，所以現在是個好時機立法迎合新的工作模式，認為這樣做對員工身心都有好處。

Garcia也指出，許多婦女為了照顧家庭而選擇辭職，她認為每星期工作4天的模式，會吸引更多婦女重返職場。

不過商界普遍反對法案，有學者以及商界領袖指出，減少法定工作日數會令勞工更短缺，僱主更急於增聘人手，僱主也擔心將要支付更多超時補薪。

舊金山紀事報的報導指出，現時加州有2500多間公司員工數目超過500人，有學者指出法案一旦成為法例，會導致更多大公司離開加州、裁員、以及凍結薪酬。

但報導也提到一項調查顯示，超過9成僱員贊成每星期有多一天休假，超過7成受訪者表示，他們可以在更短時間完成工作，也有人表示如果少了一個工作日，可能需要平時延長工作時間。

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