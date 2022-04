加州議員提法案將法定工作天由每週五天改為四天（視頻）

【KTSF】

加州有州議員提出法案,推動將現時法定每星期五個工作天,改為四天,並規定大公司的僱主不能因為減少工作日數而減薪。

州眾議員羅達倫Evan Low以及Cristina Garcia提出AB2932法案,將現時加州每星期五日,每天工作8個小時,每星期合共40個工作小時的法例,改為每星期4個工作天合共32小時,法案適用於有超過500名員工的公司及機構。

根據立法內容,大公司的僱主不能因為員工工作日數減少了而減薪,還有,如果員工每天工作超過8小時,以及每星期工作超過32小時的話,僱主必須支付超時補薪。

法案豁免員工不超過500人的公司,也不適用於有工會代表的員工。

有份提出法案的州眾議員Garcia指出,加州在疫情期間,人們已經習慣遙距工作,以及有彈性時間地工作,所以現在是個好時機立法迎合新的工作模式,認為這樣做對員工身心都有好處。

Garcia也指出,許多婦女為了照顧家庭而選擇辭職,她認為每星期工作4天的模式,會吸引更多婦女重返職場。

不過商界普遍反對法案,有學者以及商界領袖指出,減少法定工作日數會令勞工更短缺,僱主更急於增聘人手,僱主也擔心將要支付更多超時補薪。

舊金山紀事報的報導指出,現時加州有2500多間公司員工數目超過500人,有學者指出法案一旦成為法例,會導致更多大公司離開加州、裁員、以及凍結薪酬。

但報導也提到一項調查顯示,超過9成僱員贊成每星期有多一天休假,超過7成受訪者表示,他們可以在更短時間完成工作,也有人表示如果少了一個工作日,可能需要平時延長工作時間。

