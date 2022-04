兩屆美國花滑冠軍劉美賢宣布退役

【KTSF】

來自灣區,美國奧運花式滑冰代表,兩屆美國花滑冠軍劉美賢(Alysa Liu)在社交網站上宣布退役。

住在東灣,16歲的劉美賢,週六在社交網站上發文宣布退役。

劉美賢表示,她從5歲開始學習滑冰,至今有11年,當中有高有低,從未想過自己能夠多這麼多的成就。

劉美賢指,她的目標已經達成,是時候翻開人生的新一頁。

劉美賢並沒有說明決定退役的原因,只表示退役後會集中上學,並花時間來陪伴家人和朋友。

劉美賢分別在2019年及2020年贏得全國女子滑冰單人冠軍,今年年初代表美國參加北京東奧,總成績排名第七,在剛剛舉行的世錦賽,劉美賢奪得銅牌。

劉美賢的爸爸劉俊,是來自中國的政治難民,聯邦調查局FBI去年10月曾告訴劉俊,他們兩父女是中國特工監視及騷擾的目標,在北京東奧期間,國務院及美國奧委會曾經派人保護劉美賢的安全。

