影評：《怪獸與鄧不利多的秘密》再度進入巫術界的正邪之戰

《電影試片室》 點評《怪獸與鄧不利多的秘密 Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

隨著《哈利波特》的書籍改編的一系列電影,已經締造了歷史。作家J.K. Rowling 筆下的魔法世界延伸到《神奇動物》新系列電影。第三集下週推出。

《哈利波特》故事中,魔法學院院長Dumbledore,在年輕時候和舊情人Grindelwald,因為理念不同和基於過去的背叛,而最後一次會面。Grindelwald 一心要統治魔法世界,並對沒有法術的一般人發動戰爭。兩人因為在多年前立下誓言,不能正面交鋒。Dumbledore 為了要阻止這場戰役,聚集了一夥大家熟悉的巫師,包括公文包中隱藏著許多神奇動物的Newt,要來阻止Grindelwald。而Grindelwald 本身,則因為要所有巫師都站在他的一方,也策劃一個涉及東方神話動物麒麟的陰謀,來成為巫術世界領導人。從紐約到柏林到不丹,Dumbledore 的班子,能否成功阻止Grindelwald 發起不義之戰?

《神奇動物》的新系列電影中,第三集以Dumbledore 為軸心的故事。正邪之戰的劇情,也是最容易跟隨的。最大看頭自然是特效創造出,在現實世界中無法見到的神奇動物。導演是拍了四部《哈利波特》電影,和至今所有《神奇動物》電影的David Yates,已經駕輕就熟。懂得觀眾對這些動物感到好奇,並能掌控打鬥鏡頭的氣氛。電影中的亞洲文化色彩和亞裔面孔,也更加容易的把亞裔觀眾帶進這個魔法世界中。

電影以外的世界,原本飾演邪派Grindelwald 的Johnny Depp,因為涉及家暴醜聞,還有作家J.K. Rowling 自己,發表有爭議的反跨性別言論。這些事情也成為這部電影,引人注意的話題。 正也是這樣,也提醒大家現實生活無法像電影劇情般,正邪分明那麼簡單。

《怪獸與鄧不利多的秘密 Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore》給大家一個春天到電影院中的理由。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影4月15日,在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.fantasticbeasts.com/

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” Review: Fantastic beasts, fewer. Fun, more.

“Screening Room” reviews “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.fantasticbeasts.com/

In theatres April 15.