加州選舉提案動議向高收入階層加稅 稅收用於抑制山火（視頻）

今年11月8日的選舉,加州可望出現一項向高收入階層加稅的提案,這筆稅收將用在抑制山火,以及山火造成的煙霧汙染。

加州近年來飽受山火肆虐,不但造成生命財產損失,也帶來嚴重的空氣汙染。

根據舊金山紀事報報導,包括美國肺臟協會、加州電動工人協會等多個關注健康、環境以及勞工組織所形成的聯盟,目前正在推動一項提案,建議向加州年收入超過兩百萬元的有錢居民加稅,所得稅收則用於抑制山火,和山火造成的煙霧,還會用於提高使用電車和電動卡車的數量。

提案者預料,這項提案將在本月獲得加州選務部門通過資格審查,可望放上今年11月8日選舉的選票上,如果獲得通過,每年將獲得約30億到45億的稅收,提案建議實施到至少2033年為止,要看汙染降低的程度來決定何時結束。

根據提案內容,州府會向收入超過兩百萬的個人或夫妻額外徵收1.75%的個人所得稅,提案者預估受到影響的加州的納稅人少過百分之一。

徵得的稅款將有45%做為購買電動車的回饋金,35% 用在電車充電站和其他電車基礎設施,另外的20%用在山火預防,以及支持加州消防局Cal Fire,低收入的社區也會被優先考慮。

目前網約車Lyft是提案最大的捐贈者,已經出資超過800萬元推動提案。

儘管加州已經投入大量預算在山火相關的支出,以及減少碳排放方面,但該提案的倡議者認為,加州需要花更多錢在清淨空氣上的努力,特別是氣候持續變暖會讓山火的威脅更加惡化。

不過Howard Jarvis納稅人協會已經表態反對該提案,協會負責人表示,沒有人敢說反對清淨空氣,但現實是加州已經在對抗空氣汙染和氣候變化位居領導地位。

