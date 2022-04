美國運送武裝無人機到烏克蘭 在美訓練烏士兵作戰

【KTSF 張麗月報導】

正當俄軍部隊加緊在烏東地區的猛烈攻勢之際,當地居民正在撤離該區。

美國國防部長奧斯汀在國會眾議院作證時首次披露,拜登政府正運送幾十架武裝的無人機到烏克蘭,而國防部也正加緊訓練到美國受訓的烏克蘭士兵,教導他們如何在戰場上使用這些無人機來攻擊俄軍的坦克和其他裝甲車。

國防部上個月宣布,在美國提供給烏克蘭的8億元軍事援助方案中,包括分批運送100架”彈簧刀無人機’,據講這種無人機攜帶在背囊中,可以直接飛向坦克或一群軍人,當無人機擊中目標之後,就會自動爆炸摧毀。

國防部指出,這種較小型的無人機,可以更有效對付俄軍裝甲部隊,國防部又說,在美國南部一個軍事基地接受訓練的烏克蘭士兵有十多人,他們在俄烏戰事之前,已經抵達美國接受教育任務,國防部因此決定訓練他們使用這種無人機。

在俄烏戰爭進入第42日,美國國防部指,俄軍已經完全撤出基輔及切爾尼科夫一帶,向北方撤回俄國或撤退到白俄,重新集結後可能會部署到烏東。

在此之前,美國的情報指,俄國在基輔及切爾尼科夫一帶,分別部署20個戰術軍團營,每個營有800到1,000人,俄軍入侵令切爾尼科夫滿目瘡痍,市內無水無電,有居民表示,他們靠收集雨水,在俄軍入侵時他們使用發電機泵水,但俄軍將唯一水井炸毀。

在南部亞速海城市馬里烏波爾,持續不斷受到俄軍炮轟,當地還有數以萬計的市民未能撤離,有人在地下室已經躲藏了超過一個月。

這個海港城市位於頓巴斯地區範圍內,是俄軍要攻佔的主要目標之一,有分析指,在俄軍無法攻下基輔後,俄羅斯現在的主力放在烏東的頓巴斯,企圖將烏克蘭分裂成東西兩部份,有如以前的東德與西德。

