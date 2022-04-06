研究指如跟擁槍人士同住 死於命案機率倍增（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

史丹福大學一項研究顯示，加州居民如果跟擁槍人士同住，有超過兩倍的機率死於命案。

研究對加州1,760萬個21歲以上的登記選民進行調查，發現這些沒有擁槍的人當中，要是同住的人有槍的話，死於謀殺案的機率，比和沒有擁槍的人相比高出一倍。

研究也發現，要是配偶有槍，被槍殺的機率則會高出7倍，而受害人當中，84%會是女性，她們經常是配偶開槍的受害人。

研究的結論是，要是家中有槍，受到致命傷的危險相應提高。

研究也指出，疫情期間，國人紛紛趕忙購買槍支，並有調查顯示買槍人士的動機是要保護自己和家人。

但是研究中的60萬個沒有擁槍的人，或是有家人買槍，或是開始和擁槍人同住，他們成為命案死者的機率增加2.33倍，成為槍擊命案死者的機率增加2.83倍。

而在家被殺的人當中，要是同住的人有槍，中槍死亡的機率比家裡沒有槍的人高出4.44倍。

而擁槍人比沒有槍的人，在用槍自殺方面，男性的自殺機率會高出8倍，女性的自殺機率則高出35倍。

研究指出，要是家裡有槍，家人面臨槍殺的風險也相應提高。

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