研究指如跟擁槍人士同住 死於命案機率倍增（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

史丹福大學一項研究顯示,加州居民如果跟擁槍人士同住,有超過兩倍的機率死於命案。

研究對加州1,760萬個21歲以上的登記選民進行調查,發現這些沒有擁槍的人當中,要是同住的人有槍的話,死於謀殺案的機率,比和沒有擁槍的人相比高出一倍。

研究也發現,要是配偶有槍,被槍殺的機率則會高出7倍,而受害人當中,84%會是女性,她們經常是配偶開槍的受害人。

研究的結論是,要是家中有槍,受到致命傷的危險相應提高。

研究也指出,疫情期間,國人紛紛趕忙購買槍支,並有調查顯示買槍人士的動機是要保護自己和家人。

但是研究中的60萬個沒有擁槍的人,或是有家人買槍,或是開始和擁槍人同住,他們成為命案死者的機率增加2.33倍,成為槍擊命案死者的機率增加2.83倍。

而在家被殺的人當中,要是同住的人有槍,中槍死亡的機率比家裡沒有槍的人高出4.44倍。

而擁槍人比沒有槍的人,在用槍自殺方面,男性的自殺機率會高出8倍,女性的自殺機率則高出35倍。

研究指出,要是家裡有槍,家人面臨槍殺的風險也相應提高。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。