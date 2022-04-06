熱浪週三抵灣區 氣溫比平常高華氏10至20度

【KTSF 毛皓延報導】

一股熱浪星期三抵達灣區，灣區天氣比平常高華氏10至20度，國家氣象局預測，熱浪將會維持至本星期五，另外海灘危險警示現正生效，到海灘消暑的市民要小心。

根據國家氣象局預測，星期三岸邊地區天氣平均維持於華氏70度左右，內陸地區例如南灣聖荷西與東灣Concord，日間最高氣溫接近90度。

需要注意的是，海洋溫度位於50度左右，並有機會出現危險的巨浪及離岸流，到海邊消暑的市民要特別小心。

星期四的氣溫就更加熱，多個岸邊地區都會升至80度以上，舊金山氣溫比星期三上升9度，內陸地區都維持於90度以上，聖荷西日間最高氣溫更高達93度。

去到星期五，灣區氣溫會開始回落，舊金山氣溫會跌至77度，東灣氣溫雖然有下跌，但整體仍然維持於80度以上。

國家氣象局呼籲市民要多喝水，預測週末天氣會逐漸變得涼爽，星期六整體氣溫會比星期四氣溫下降約15至25度，下週的日間最高氣溫就會於60度左右。

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