【KTSF 毛皓延報導】

一股熱浪週三抵達灣區,如果大家打算去海灘消暑就要注意了,因為海灘危險警示現正生效,灣區多個海灘會受影響。

灣區週四多個地區氣溫會升至華氏80度以上,炎熱天氣下,又正值春假,不少家庭可能計劃到海灘消暑,但要注意的是,海灘危險警示現正生效,直至星期三晚上9時。

海面雖看似平靜,但去到岸邊會刮起突如其來,超過11呎,甚至高達22呎的巨浪,並會出現離岸流,迅速將岸邊的人捲進海中心,這兩種現象都十分危險。

受影響地區包括舊金山(三藩市)、中半島、北灣沿岸、Monterey Bay及Big Sur的海岸。

國家氣象局呼籲市民,於警示生效期間遠離海邊,例如防波堤及岩石等地方,避免在沙灘上流連,謹記要照顧好小童及繫好寵物,並切記不要背向海洋。

