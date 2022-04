【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區光天化日下發生入屋搶劫案,三個匪徒其中一個用槍指住76歲華裔女事主,其餘兩個匪徒搜掠她家中財物,女事主沒有受傷。

舊金山警方指出,警員於週一上午約11點接報到36th Avenue 2600號路段,調查一宗入屋搶劫案。

76歲華裔女事主向警員透露,她大約早上9點,看到家中有一名持槍匪徒,匪徒用槍指住女事主,其餘兩名匪徒於屋內搜掠,並要求女事主交出財物,匪徒之後攜同事主的財物逃走。

事件中女事主沒有受傷,便衣探員週二到現場為事主錄口供,事主及附近的鄰居都不想談及事件,附近有部份房屋有裝設防盜鏡頭。

警方表示,現正調查案件,目前未能提供進一步資料,案件中暫時未有人被捕。

