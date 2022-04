【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)衛生局宣布,確診新型肺炎而有高風險的體弱人士,現在符合資格免費獲得治療新型肺炎的藥物。

舊金山衛生局指出,根據州和聯邦的指引,接受新型肺炎藥物治療的確診者要符合幾種條件,包括免疫力低,不能對疫苗產生完全反應的人士;65歲以上人士;65歲以下體弱人士、一旦感染新型肺炎會導致嚴重疾病;未曾接種完整疫苗的人士;以及懷孕婦女。

衛生局強調,藥物治療不能取代疫苗,接種疫苗仍然是抵禦新冠病毒最有效的方法。

目前治療新型肺炎的藥物,包括口服藥以及透過輸液的藥物,衛生局呼籲,符合藥物治療資格的確診者盡快聯絡自己的醫生,當局也會幫助沒有醫療保險的人士接受檢測以及治療。

詳情可上網:Sf.gov/get-treated-covid-19

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。