南灣聖荷西警方證實,一個男人因涉嫌在學校附近企圖強姦一名少女被捕。

聖荷西警方表示,襲擊案發生在3月24日下午3點左右,在Steinbeck小學附近,相中的男人,涉嫌暴力襲擊一名17歲少女,然後突然走開,目擊者立即走向,並協助少女撥打911。

警方指由於受害人和目擊者提供有用信息,所以當日很快拘捕到疑犯。

38歲的Dereck Jamal Boykin被控多項性侵犯重罪,包括企圖強姦,他目前被關押在Santa Clara縣監獄,不得保釋。

