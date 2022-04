聖荷西市議會通過解除口罩令（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

聖荷西市議會週二一致通過解除口罩令。

此舉動將使聖荷西與Santa Clara縣,以及加州的政策保持一致。

Santa Clara縣和州於今年稍早時候,在幾乎所有公共室內環境取消了戴口罩的規定,衛生專家和官員表示,雖然口罩仍然是對抗病毒的有效工具,但放寬口罩令的時機亦有意義,原因是因為疫苗接種率高和病例減少。

截至週一,Santa Clara縣的7天平均值為167宗確診,目前Santa Clara縣有超過85%的居民至少接種了兩劑疫苗,而69%的居民亦打了加強針。

聖荷西的口罩令於2020年6月實施,當時要求居民在公共場所的室內環境中佩戴口罩,其後確診數字繼續保持在低水平,而完全接種疫苗的聖荷西市民人數顯著增加。

廢除口罩令的話,無論是否接種疫苗的居民,都不需要戴口罩,除非在醫院、監獄、無家可歸者收容所、長期護理機構,以及公共交通工具等特定場所。

此外,商店方面如果有需要,店主仍然可以在自己的商店裡強制顧客戴口罩。

