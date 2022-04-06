沙加緬度6死槍擊案 3名疑犯被捕

April 6, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
疑犯Smiley Martin (CDCR)

【KTSF 尹晉豪報導】

加州首府沙加緬度週日凌晨發生槍擊案，死者共計6人、三男三女，12人受傷，第三名嫌疑人被捕，警方表示全案目前仍在調查當中。

第2名嫌疑人是27歲的Smiley Martin，警方表示，他是被逮捕的第一名疑犯Dandrae Martin的兄弟，他因槍擊案中受重傷，在住院期間被捕。

警方又透露，第三名嫌疑人是31歲的Daviyonne Dawson，他於週一被捕，警方還找到了一把手槍，他被控非法擁有槍械，但暫時沒有被控與槍擊案直接相關的罪行。

一名執法部門消息人士稱，Dawson隨後在繳納50萬元保釋金後，於週二獲保釋候審。

法院的文件顯示，Dawson在2012年、2014年和2015年都有重案底。

一名執法人員指，第二名疑犯Smiley Martin先前提前出獄，在槍擊案發生前幾個小時，他在Facebook上發布了一個自己揮舞手槍的片段，當局正試圖確定片段中看到的武器，是否用於週日凌晨槍擊事件。

而被捕的第一名疑犯Dandrae Martin不得保釋，週二首次出庭，他在2016年被判嚴重襲擊重罪成立，2018年又因持有大麻遭到起訴，直到2020年才從亞利桑納州監獄釋放。

週一遇難者家屬到訪了案發現場，大家都忍不住流下眼淚，警察局長幾乎沒有透露更多調查的細節，並懇求公眾可以分享有關片段和其他證據，警方正在調查這宗槍擊事件，是否與案發前的街頭鬥毆有關。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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