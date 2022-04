警方指沙加緬度槍擊案至少5槍手參與 與幫派有關

【KTSF 尹晉豪報導】

加州首府沙加緬度警方表示,調查人員認為至少有5名槍手參與了上週末在市中心的槍擊事件,認為這是和幫派的暴力有關。

週日凌晨2點左右,沙加緬度市中心發生槍擊案,數百人爭先恐後地逃走,事件中6人喪生,12人受傷。

沙加緬度警察局說,至少有兩班人槍戰,受傷者包括兩名因槍擊事件而被拘留的兄弟,目前還沒有人被控犯有謀殺罪。

警方文件顯示,27歲的Smiley Martin,在2月獲得緩刑釋放,他因涉嫌非法持有槍械而被捕。

警方說,Smiley Martin仍在醫院治療,當他的病情好轉後,就會將他送入獄並起訴。

一名執法官員表示,在週日襲擊事件發生前幾個小時,Martin在 Facebook上發布了一個自己揮舞手槍的片段,當局正試圖確定片段中看到的武器,是否用於週日凌晨槍擊事件。

而他的兄弟,26歲的Dandrae Martin,也因涉嫌使用致命武器、襲擊和攜帶已經上膛槍枝等罪行,而在週一被捕,週二他首次提堂。

他在2016年曾被判嚴重襲擊重罪成立,2018年又因持有大麻遭到起訴,直到2020年才從亞利桑納州監獄釋放。

執法官員指調查人員認為,這兩兄弟都偷了槍,調查人員要找出他們是如何得到槍械。

沙加緬度市長就表示,他有一個嚴重的疑問,就是為什麼這兩兄弟可以在街頭行走。

另外一名31歲的男子Daviyonne Dawson,在槍擊事件發生後,被人看到攜帶手槍,他於週二被捕,但警方表示不相信他的槍是用於犯罪。

目前尚不清楚Smiley Martin是否有可以代表他發言的律師,而Dandrae Martin辯護律師表示,尋求保釋Dandrae,而這個將會取決於檢察官是否會提出更嚴厲的控罪。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。