歐美針對俄軍屠殺烏克蘭平民提出新一輪制裁

美國、歐盟和七國集團針對俄軍屠殺烏克蘭平民的指控,將宣布新一輪對俄制裁,其中歐盟將禁止進口俄羅斯煤炭,是戰事以來歐盟首個禁制進口能源的措施。

歐盟進口的燃煤中有七成來自俄羅斯,新制裁措施提出全面禁止進口俄羅斯煤炭,每年約值40億歐元,又研究透過稅收等限制進口石油,如果方案獲得通過將成為俄羅斯入侵烏克蘭以來,歐盟首個對俄國進口能源的禁制措施。

歐盟委員會主席馮德萊恩形容,俄軍暴行不容忽視,另外還提出禁止與俄羅斯4間主要銀行交易,包括當地第二大的俄羅斯外貿銀行,亦會禁止進口俄羅斯木材、水泥及禁止對俄出口先進半導體等。

美國亦表示會與盟友包括七國集團實施新一輪制裁,包括禁止在俄羅斯進行新投資,以及對當地金融機構、國有企業、政府官員及其家屬實施更嚴厲制裁。

白宮發言人普薩基:「更廣泛的制裁措施會令俄羅斯付出代價,令其在經濟、金融及科技陷入孤立,我們最大的目標是消耗普京對烏克蘭持續開戰的資源,並對他們的金融體系帶來更多不確定和挑戰。」

中國駐聯合國大使張軍則表示,支持調查布恰有否發生屠殺平民的事件,但認為得出結論之前各方應保持克制,又重申制裁並非解決辦法。

