為紀念已故華人社區領袖白蘭而設立的白蘭紀念獎學金,現已接受申請。

今年至少有五個名額,每人可獲一次性最多五千元,申請資格包括灣區已獲大學錄取的12年級亞裔學生,或正就讀大學的亞裔本科學生,外國學生和交換學生不合資格。

如果申請者是家中第一位四年制大學的學生,會被優先考慮。

評審的標準除了成績之外,還包括投入社會工作的積極性、領導能力以及畢業後如何服務社區,還有家庭經濟負擔等因素。

申請截止日期是6月30日,詳情請點擊:https://www.rosepakcommunityfund.org/scholarship

