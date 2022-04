【KTSF】

日本富士新聞網(FNN)報導,聯邦眾院議長普洛西本週末訪問日本後,將取消原本訪韓計劃,改為到訪台灣,若確定成行,將是25年來首度訪台的美國現任眾議院議長。

報導指出,普洛西的日本行,將與首相岸田文雄見面,俄烏戰爭引發國際對台海局勢擔憂,在這樣的國際情勢下,親訪台灣將展現美國對台最大的支持。

普洛西經常批評中國人權狀況,1997年,時任聯邦眾議長金瑞契,曾率領國會議員訪問團到台灣,會晤當時的總統李登輝。

普洛西的辦公室在彭博新聞社聯繫時,拒絕透露她是否前往台北,理由是安全協議,台灣外交部也拒絕回應彭博社詢問。

