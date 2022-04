婦人在Stanford購物中心被四匪搶劫 汽車險被劫走（視頻）

【KTSF】

灣區中半島Palo Alto的Stanford購物中心,週一傍晚6點左右發生搶劫和企圖劫車案,四名未成年男子合夥向一名中年婦女搶劫,並搶走她的車,得手後卻因為不會開車,最終棄車逃逸,警方已逮捕這四名嫌犯。

由於四名嫌犯都是未成年人,當局並未發布其姓名和照片。

警方通報指,初步調查顯示,一名中年婦女週一傍晚在Stanford購物中心坐在自己停著的車子裡面,突然一名男子進入她的車,要求她交出皮包和車鑰匙,然後又有第二名男子從前排乘客座的車門進入,要求她交出皮包。

受害人照做之後,所幸得以逃離車子,隨後她觀察到共有四名未成年男性坐在她的車內,之後她又和一名好心人一起回到案發現場查看,發現涉案的少年人企圖要開她的車子,卻沒有成功,最後四人用走路逃離現場。

受害人沒有受傷,並向警方描述涉案少年的特徵,最終在案發不久,警方便在市中心火車站逮捕到四人,並找回失物,四人分別在14至16歲之間,目前因搶劫、企圖劫車以及密謀等多項重罪罪名,被拘留在聖塔克拉拉縣青少年監獄。

