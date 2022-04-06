婦人在Stanford購物中心被四匪搶劫 汽車險被劫走（視頻）

April 6, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

灣區中半島Palo Alto的Stanford購物中心，週一傍晚6點左右發生搶劫和企圖劫車案，四名未成年男子合夥向一名中年婦女搶劫，並搶走她的車，得手後卻因為不會開車，最終棄車逃逸，警方已逮捕這四名嫌犯。

由於四名嫌犯都是未成年人，當局並未發布其姓名和照片。

警方通報指，初步調查顯示，一名中年婦女週一傍晚在Stanford購物中心坐在自己停著的車子裡面，突然一名男子進入她的車，要求她交出皮包和車鑰匙，然後又有第二名男子從前排乘客座的車門進入，要求她交出皮包。

受害人照做之後，所幸得以逃離車子，隨後她觀察到共有四名未成年男性坐在她的車內，之後她又和一名好心人一起回到案發現場查看，發現涉案的少年人企圖要開她的車子，卻沒有成功，最後四人用走路逃離現場。

受害人沒有受傷，並向警方描述涉案少年的特徵，最終在案發不久，警方便在市中心火車站逮捕到四人，並找回失物，四人分別在14至16歲之間，目前因搶劫、企圖劫車以及密謀等多項重罪罪名，被拘留在聖塔克拉拉縣青少年監獄。

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