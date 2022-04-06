報告指矽谷住屋昂貴與學校收生人數下降有直接關係

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷一份報告指出，興建更多的住屋，將可以扭轉學校學生人數下降的趨勢，兩者有直接的關聯。

非牟利機構矽谷社區基金的一份報告指出，Santa Clara縣的學生人數，將從2020/2021學年的253,625人，在十年內下降15%至212,501人。

報告指出，許多人在制定建屋政策的時候，沒有考慮到增加住屋會同時增加學生人數。

Cupertino市的學生人數，從2014年以來下降17%，Palo Alto市的學生人數，更在過去六年下跌62%。

而導致學生人數下降的原因，除了自2008年開始生育率長期下降的因素之外，更加迫切的是昂貴的住屋，而沒有規劃興建新住屋的地方，也是學生人數下降最多的地方。

報告指出，加州計劃增加住屋的一些法例，例如允許屋主在他們的住宅物業地皮上增建房屋，在一些如聖荷西的地方，受到一些人士的激烈反對，但是住屋短缺導致的學生人數減少，也同樣因為所獲得的撥款減少，而必須裁退教職人員，甚至關閉學校，這是連鎖效應。

按照州府規定，Santa Clara縣必須從現在到2031年增建129,577個住屋單位，其中聖荷西必須建62,200個。

矽谷社區基金表示，希望報告會鼓勵教育權益人士也同樣會支持興建更多住屋的計劃。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。