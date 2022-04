報告指矽谷住屋昂貴與學校收生人數下降有直接關係

【KTSF 歐志洲報導】

矽谷一份報告指出,興建更多的住屋,將可以扭轉學校學生人數下降的趨勢,兩者有直接的關聯。

非牟利機構矽谷社區基金的一份報告指出,Santa Clara縣的學生人數,將從2020/2021學年的253,625人,在十年內下降15%至212,501人。

報告指出,許多人在制定建屋政策的時候,沒有考慮到增加住屋會同時增加學生人數。

Cupertino市的學生人數,從2014年以來下降17%,Palo Alto市的學生人數,更在過去六年下跌62%。

而導致學生人數下降的原因,除了自2008年開始生育率長期下降的因素之外,更加迫切的是昂貴的住屋,而沒有規劃興建新住屋的地方,也是學生人數下降最多的地方。

報告指出,加州計劃增加住屋的一些法例,例如允許屋主在他們的住宅物業地皮上增建房屋,在一些如聖荷西的地方,受到一些人士的激烈反對,但是住屋短缺導致的學生人數減少,也同樣因為所獲得的撥款減少,而必須裁退教職人員,甚至關閉學校,這是連鎖效應。

按照州府規定,Santa Clara縣必須從現在到2031年增建129,577個住屋單位,其中聖荷西必須建62,200個。

矽谷社區基金表示,希望報告會鼓勵教育權益人士也同樣會支持興建更多住屋的計劃。

