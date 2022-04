美國六大油公司負責人就汽油價格高企出席國會聽證

【KTSF 張麗月報導】

在當前油價高企,汽油售價飆漲,帶動物價飆升的情況下,美國六大油公司的負責人週三出席國會眾議院能源及商務委員會的聽證,解釋油公司的政策,議員就質問油公司,目前錄得破紀錄的利潤,但汽油售價仍然高居不下,是否「搶錢」。

國會眾議院能源及商務委員會的民主黨人指出,兩年前原油價格前所未有,歷來首次跌至負水平領域,但現時油價已經一度急升至每桶130元以上,因此部份油公司錄得破紀錄的利潤,例如週三作證的六大油公司去年的利潤,就合共有超過760億元。

有議員質問,如果汽油價格是由市場主導,為何原油價格下跌,但油站的汽油售價仍然高居不下。

根據美國汽車協會,油價從上個月的高峰已經回落大約兩成,但零售汽油售價只是下跌約4%,全美的汽油價格,平均每加侖是4.16元,有些地區更升至超過6元。

油公司就說,今後會著眼於長遠投資發展,以增加石油供應。

ExxonMobil行政總裁Darren Woods說:「ExxonMobil著眼於長遠發展和投資,以運送更多供應給民眾,譬如在德州和新墨西哥州,預期今年增加產油量25%,比對2020年增加25%,在美國境外我們也會增加產油量,包括在(南美)圭亞那的投資發展。」

新澤西州聯邦眾議員,民主黨籍的Frank Pallone就表示,當燃油價格上升之際,油公司就將數以十億元的錢用來派發股息,以及用在回購股票方面。

他逐一問這些油公司的負責人,究竟有沒有考慮削減股息或減少回購股票,這些油公司的老闆就沒有作出承擔,這位眾議員還形容,油公司的做法等於「搶錢」,因為油公司故意將產油量保持在低位,從而推高利潤。

民主黨聯邦眾議員Frank Pallone說:「錄得破紀錄利潤之際,大型油公司拒絕增加產油量供應給美國民眾,以減輕汽油負擔。」

眾議院能源及商務委員會的共和黨人就指責,總統拜登的綠色能源政策推動不力,導致油價高企。

