東灣Fremont一間高中校園內,有人將一個繩索絞刑吊環掛在樹上,警方介入調查。

Fremont聯合校區總監發表聲明證實,週二在American高中校園一棵樹上,發現一個用繩編成的絞刑吊環,校區總監譴責這是仇恨和暴力的象徵,校區與警方會徹底調查是誰作出這種事情。

校區總監強調,參與事件的所有人,將要承擔最嚴重的後果。

絞刑吊環是美國南北戰爭解放黑奴期間,用來對黑奴動用私刑的刑具,近年在灣區的校園發現過吊環,包括去年在史丹福大學校園,以及2020年在Brentwood一所高中裡面。

