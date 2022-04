Daly City老翁自家前院被陌生人無故襲擊 警緝嫌犯

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Daly City一名84歲男子,在自家前院做園藝時,被一名陌生人無故襲擊,警方希望民眾能夠提供破案線索。

事發在3月25日星期五傍晚5點58分,地點是Higate Drive 300號路段。

從閉路電視的畫面可以看到,84歲老翁在前院剪草的時候,背向著馬路,一名穿著深色衣服和牛仔褲的男子從他後面跑來,用腳把老翁踢倒在地,然後逃離現場,受害人手臂受輕傷。

受害者家人表示,這是老翁第二次受到類似的攻擊,第一次在2020年9月,當時也同樣在前院工作時被踢倒。

Daly City警官Brandon Scholes說:「同一名男子兩次被攻擊,這很奇怪,但是我們對第一次攻擊,沒有足夠的資料、照片或影像,不能夠說是同一個人出手,但也不能說不是同一個人。」

警方表示,根據影像判斷,嫌犯介於30到50歲,身高大約5呎9吋,體重大約220磅,頭髮稀薄。

警方希望那裡的居民,要是閉路電視有拍到嫌犯更多的畫面,或是他坐車離開的話,可以聯絡警方提供線索,日期是3月25日,時間介於5點40分到6點15分之間,嫌犯一旦被捕,警方將以襲擊和虐老罪起訴嫌犯。

警方也希望民眾在一般情況下,注意自己周遭環境。

Scholes說:「要是可以的話,大家應該注意自己的環境,受害人在自家前院做事遇襲,這令人傷心,他不應該有任何疑慮,但非常不幸的被攻擊。」

