Daly City老翁自家前院被陌生人無故襲擊 警緝嫌犯

【KTSF 歐志洲報導】

中半島Daly City一名84歲男子，在自家前院做園藝時，被一名陌生人無故襲擊，警方希望民眾能夠提供破案線索。

事發在3月25日星期五傍晚5點58分，地點是Higate Drive 300號路段。

從閉路電視的畫面可以看到，84歲老翁在前院剪草的時候，背向著馬路，一名穿著深色衣服和牛仔褲的男子從他後面跑來，用腳把老翁踢倒在地，然後逃離現場，受害人手臂受輕傷。

受害者家人表示，這是老翁第二次受到類似的攻擊，第一次在2020年9月，當時也同樣在前院工作時被踢倒。

Daly City警官Brandon Scholes說：「同一名男子兩次被攻擊，這很奇怪，但是我們對第一次攻擊，沒有足夠的資料、照片或影像，不能夠說是同一個人出手，但也不能說不是同一個人。」

警方表示，根據影像判斷，嫌犯介於30到50歲，身高大約5呎9吋，體重大約220磅，頭髮稀薄。

警方希望那裡的居民，要是閉路電視有拍到嫌犯更多的畫面，或是他坐車離開的話，可以聯絡警方提供線索，日期是3月25日，時間介於5點40分到6點15分之間，嫌犯一旦被捕，警方將以襲擊和虐老罪起訴嫌犯。

警方也希望民眾在一般情況下，注意自己周遭環境。

Scholes說：「要是可以的話，大家應該注意自己的環境，受害人在自家前院做事遇襲，這令人傷心，他不應該有任何疑慮，但非常不幸的被攻擊。」

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