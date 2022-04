【KTSF】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)警告,部分來自加拿大的生蠔有可能被污染。

FDA和聯邦及加拿大衛生當局正調查,懷疑同加拿大卑詩省的生蠔有關的諾沃克病毒爆發。

FDA確認有關的生蠔,已經分銷到最少13個州的餐廳和商店。

諾沃克病毒可以影響不同年齡的人士,最常見的病症是腹瀉、嘔吐、反胃和肚痛,其他症狀是發燒、頭痛和肌肉酸痛。

患者通常在感染病毒後12至18小時發病,患者大多數會在一至三天內康復。

