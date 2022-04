舊金山灣景區與列治文區發生劫案及劫車案 受害人是華裔

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)灣景區與列治文區分別發生搶劫案及劫車案,兩宗案件的受害人都是華裔,灣景區劫案中事主受輕傷送院。

舊金山警方指出,警員於星期二上午約10點20分接報到灣景區Jerrold Avenue 2000號路段,調查一宗搶劫案,警員到場發現,58歲華裔女事主受傷,救護車其後到場將她送院,事主沒有生命危險。

警方表示,一名拉美裔男子搶走事主銀包及電話,期間事主跌在地上,匪徒之後登上一架接應的SUV多用途車逃走。

星期一上午於金門公園南邊Lincoln Way及7 Avenue發生劫車案,距離案發地點大約幾分鐘車程的列治文區2 Avenue 500號路段,星期二晚上亦發生另一宗劫車案。

警員約10點05分接報到現場調查,24歲華裔女事主向警員透露,她案發時剛離開自己的車,然後就有兩名匪徒行近她,匪徒搶走事主的袋及車匙後,駕駛事主的房車逃走,事主無受傷。

警方表示,正調查兩宗案件,暫時未有人被捕,市民如有案件資料提供予警方,可以致電匿名舉報熱線(415) 575-4444。

