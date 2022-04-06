舊金山灣景區與列治文區發生劫案及劫車案 受害人是華裔

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）灣景區與列治文區分別發生搶劫案及劫車案，兩宗案件的受害人都是華裔，灣景區劫案中事主受輕傷送院。

舊金山警方指出，警員於星期二上午約10點20分接報到灣景區Jerrold Avenue 2000號路段，調查一宗搶劫案，警員到場發現，58歲華裔女事主受傷，救護車其後到場將她送院，事主沒有生命危險。

警方表示，一名拉美裔男子搶走事主銀包及電話，期間事主跌在地上，匪徒之後登上一架接應的SUV多用途車逃走。

星期一上午於金門公園南邊Lincoln Way及7 Avenue發生劫車案，距離案發地點大約幾分鐘車程的列治文區2 Avenue 500號路段，星期二晚上亦發生另一宗劫車案。

警員約10點05分接報到現場調查，24歲華裔女事主向警員透露，她案發時剛離開自己的車，然後就有兩名匪徒行近她，匪徒搶走事主的袋及車匙後，駕駛事主的房車逃走，事主無受傷。

警方表示，正調查兩宗案件，暫時未有人被捕，市民如有案件資料提供予警方，可以致電匿名舉報熱線(415) 575-4444。

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