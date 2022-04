【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區及列治文區週一分別發生一宗劫車案及爆竊案。

根據警方,警員週一上午約7點58接報到金門公園南邊的Lincoln Way夾7 Avenue調查一宗劫車案,53歲華裔女事主向警方表示,一名白人女子靠近她,向事主展示一支手槍後,搶去了她的SUV多用途車,賊人之後逃去。

另一宗列治文區的爆竊案發生於29 Avenue 800號路段,警員於週一上午約11點40接報到場,案中兩名事主是51歲及80歲的華裔女子。

警方指,事主案發時回家,發現家中大閘及前門都被強行打開,家中有被搜掠過,而部分財物不翼而飛,賊人當時已經逃走。

警方表示,正調查兩宗案件,暫時未有人被捕。

警方呼籲市民向警方提供案件資料,匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。