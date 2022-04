【KTSF】

去年舊金山(三藩市)一間Walgreens藥房發生盜竊案,在網上瘋傳的片段顯示,賊人偷東西然後騎著自行車離開,案中被告被定罪及判刑。

舊金山地檢官博徹思表示,被告Jean Lugo Romero承認在商店盜竊,法庭判他監禁16個月及一年緩刑。

另外,上星期五,陪審團對另一名被告Ahmad Shabazz達成有罪判決,被告曾分別在三間Walgreens盜竊,而被控14項輕罪,陪審團裁定其中13項罪名成立,法官將於4月中宣判刑期。

