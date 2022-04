【KTSF】

春假這幾天,上千個航班陸續取消或延誤,擾亂了民眾的週末旅行計劃。

根據航班跟踪網站Flightaware的數據,剛剛過去的週六和周日這兩天,有超過3500次美國航班被取消,其中Jetblue、Southwest、Alaska、Frontier、Spirit和American Airlines受到的影響最大。

Jetblue的發言人在一份聲明中表示,東南部天氣惡劣,空中交通管制延誤是問題所在,西南航空將其歸咎於「間歇性技術問題」以及「天氣原因」。

數據還顯示,除了波士頓之外,佛羅里達州的幾個機場,以及巴爾的摩和紐約機場也出現了重大的延誤。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。