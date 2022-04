俄軍撤退後布查市滿目瘡痍 澤連斯基斥俄軍犯下種族滅絕（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

在俄羅斯軍隊上週撤出基輔外圍城鎮布查(Bucha)後,當地發現有數百名平民遭到屠殺,事件令國際社會震驚,美歐等多國領袖都予以強烈譴責,拜登總統呼籲以戰爭罪審判俄國總統普亭,烏克蘭總統澤連斯基也指這是種族滅絕,俄國犯下戰爭罪行,他週一向羅馬尼亞國會發表講話,呼籲對俄羅斯實施更多的制裁,但俄國則否認俄軍殺害烏克蘭平民。

俄軍撤退後的布查市滿目瘡痍,街上還留下被摧毀的俄軍坦克與裝甲車,烏克蘭總統澤連斯基週一在布查市長陪同下到當地視察,他穿過散落著軍用車輛的街道,前往人道救援站,向留在鎮上的人分發援助物資。

當地市民向澤連斯基說:「我走到亞龍街,距離這裡200米外,有12人伏屍街上,他們是年輕男性,當時有的在騎自行車,有的在汽車上,我點算一下有15部車被摧毀,就在軍部附近,從這裡去約一公里,15部車被摧毀,真可怕!」

向澤連斯基講述了他們的經歷,並請求幫助恢復布查的電力,以及解決其他問題,重建他們的城市,也有市民感謝他與人民一起抗敵。

澤連斯基也為市民打氣,並鼓勵他們照顧在戰火下失去家園的動物,隨後他指出,在布查有大約300平民遭到俄軍虐殺,他說遇害的市民雙手被反綁,後腦中槍,婦女被強姦。

目前當局還在各處的地庫搜尋被俄軍虐待的市民,有關的調查正在展開,此外當局也發現俄軍在一個教堂挖了一個長45英尺的亂葬崗,裡面有許多的屍體。

布查的慘狀引起國際社會的震驚,除了呼籲對莫斯科實施更嚴厲的制裁之外,也要求以戰爭罪起訴俄國總統普亭。

歐洲委員會外事部發言人Peter Stano說:「犯下這一切違法行為和戰爭罪的人將被追究責任。」

拜登說:「這傢伙很野蠻,在布查發生的事情令人髮指。」

澤連斯基週一向羅馬尼亞國會發表講話,他敦促世界對俄羅斯實施額外的經濟制裁,他說各國應向俄羅斯船隻關閉港口,要停止俄羅斯貨物在領土上過境,停止進口俄羅斯能源,所有民主國家的政客都請用各種方式支持烏克蘭,向烏克蘭提供武器和彈藥,因為現在的時刻將決定誰會贏得戰爭,是自由還是暴政。

澤連斯基特別點名前德國總理默克爾,而前法國總統薩戈斯請他們去布查看看,他說這些都是因為在2008年的時候,法德帶頭拒絕讓烏克蘭加入北約,以免觸怒俄羅斯所致。

西方和烏克蘭領導人此前指責俄羅斯犯有戰爭罪,國際刑事法院的檢察官已經展開調查,但俄羅斯否認這些指控,並說這是「挑釁」。

