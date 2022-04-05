俄軍撤退後布查市滿目瘡痍 澤連斯基斥俄軍犯下種族滅絕（視頻）

April 5, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 韓千繪報導】

在俄羅斯軍隊上週撤出基輔外圍城鎮布查（Bucha）後，當地發現有數百名平民遭到屠殺，事件令國際社會震驚，美歐等多國領袖都予以強烈譴責，拜登總統呼籲以戰爭罪審判俄國總統普亭，烏克蘭總統澤連斯基也指這是種族滅絕，俄國犯下戰爭罪行，他週一向羅馬尼亞國會發表講話，呼籲對俄羅斯實施更多的制裁，但俄國則否認俄軍殺害烏克蘭平民。

俄軍撤退後的布查市滿目瘡痍，街上還留下被摧毀的俄軍坦克與裝甲車，烏克蘭總統澤連斯基週一在布查市長陪同下到當地視察，他穿過散落著軍用車輛的街道，前往人道救援站，向留在鎮上的人分發援助物資。

當地市民向澤連斯基說：「我走到亞龍街，距離這裡200米外，有12人伏屍街上，他們是年輕男性，當時有的在騎自行車，有的在汽車上，我點算一下有15部車被摧毀，就在軍部附近，從這裡去約一公里，15部車被摧毀，真可怕！」

向澤連斯基講述了他們的經歷，並請求幫助恢復布查的電力，以及解決其他問題，重建他們的城市，也有市民感謝他與人民一起抗敵。

澤連斯基也為市民打氣，並鼓勵他們照顧在戰火下失去家園的動物，隨後他指出，在布查有大約300平民遭到俄軍虐殺，他說遇害的市民雙手被反綁，後腦中槍，婦女被強姦。

目前當局還在各處的地庫搜尋被俄軍虐待的市民，有關的調查正在展開，此外當局也發現俄軍在一個教堂挖了一個長45英尺的亂葬崗，裡面有許多的屍體。

布查的慘狀引起國際社會的震驚，除了呼籲對莫斯科實施更嚴厲的制裁之外，也要求以戰爭罪起訴俄國總統普亭。

歐洲委員會外事部發言人Peter Stano說：「犯下這一切違法行為和戰爭罪的人將被追究責任。」

拜登說：「這傢伙很野蠻，在布查發生的事情令人髮指。」

澤連斯基週一向羅馬尼亞國會發表講話，他敦促世界對俄羅斯實施額外的經濟制裁，他說各國應向俄羅斯船隻關閉港口，要停止俄羅斯貨物在領土上過境，停止進口俄羅斯能源，所有民主國家的政客都請用各種方式支持烏克蘭，向烏克蘭提供武器和彈藥，因為現在的時刻將決定誰會贏得戰爭，是自由還是暴政。

澤連斯基特別點名前德國總理默克爾，而前法國總統薩戈斯請他們去布查看看，他說這些都是因為在2008年的時候，法德帶頭拒絕讓烏克蘭加入北約，以免觸怒俄羅斯所致。

西方和烏克蘭領導人此前指責俄羅斯犯有戰爭罪，國際刑事法院的檢察官已經展開調查，但俄羅斯否認這些指控，並說這是「挑釁」。

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