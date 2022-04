【KTSF】

舊金山(三藩市)聯合校區的學生放完春假,週一重返校園上課,校區週一開始解除小學的口罩令,即是所有學生都可以不戴口罩上課。

雖然校區解除強制戴口罩的規定,但仍然強烈建議師生在室內戴口罩,加強對自己和別人的保護。

舊金山聯合校區較早前已經解除初中以及高中的口罩令,原因是中學生接種疫苗的比率較高。

由週一開始,學前班和小學都解除口罩令,放春假之前校區向學生派發檢測盒,敦促家長在學生返回校園之前在家裡為子女做檢測。

