舊金山漁人碼頭附近及金門公園分別發生劫案 事主都是華裔（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)漁人碼頭附近及金門公園,分別發生搶劫案,其中一宗案件的受害人,飲醉酒暈倒於街上,之後被賊人搶去財物。

據警方指,一名42歲華裔男子週日向警方報案,指他於4月1日上星期五凌晨1點至3點期間,於舊金山Grant夾Green街步行回家途中,因飲醉酒而暈倒於街上,他醒來發現身上的手機及銀包不翼而飛,相信自己是於暈倒時被劫。

警方表示,現時未有任何關於疑犯的資料,事主受輕傷,他與探員備案時需要廣東話翻譯。

另一宗案件發生於金門公園內Stow Lake夾Martin Luther King Jr Drive附近,警員星期日上午約11點57接報到場調查一宗搶劫案,53歲華裔女事主向警員表示,她當時坐在公園一張長櫈上,一名身穿黃色衛衣的年輕男子接近她,強行搶走她手中一部相機,賊人之後上了附近一架白色房車,經Stow Lake Drive向西面逃走,案件中未有人被捕。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。