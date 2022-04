【KTSF】

南灣聖荷西一間高中發生刺傷人的案件,一名學生涉嫌刺傷另一名學生。

案發現場是Gunderson高中,警方早上10時左右收到報告,一名學生涉嫌刺傷另一名男生,警方拘捕了疑犯,被刺傷的學生沒有生命危險。

警方表示,駐校警員發揮重要作用,及時反應和拘捕疑犯。

The Mercury News報導,聖荷西聯合校區已經發電郵通知家長,學校照常運作,沒有關閉校園。

校區表示,師生的安全是最重要的,如果學生對於週一發生的事件感到困擾,可以找學校輔導員或行政人員傾談。

