沙加緬度6死槍擊案 警拘一疑犯

【KTSF 張麗月報導】

加州首府沙加緬度星期日凌晨發生的嚴重槍擊案，造成6人死亡，12人受傷，警方已扣留一名涉案的青年疑犯，警方指出，案發現場發射過許多子彈，相信這宗槍擊案牽涉多名槍手，因此調查工作相當複雜。

沙加緬度警察局長證實，被捕的涉案疑犯是26歲的Dandrae Martin，他被控以使用軍火襲擊的罪名，警方正調查他在當晚槍擊案中所擔當的角色。

警方指出，槍擊案未發生之前，現場曾經有大批人發生爭執，案發當晚曾經發射過大量子彈，有些建築物和汽車被流彈擊中。

警方在案發現場找到超過100個子彈殼，相信本案牽涉多名槍手，因此調查工作相當複雜。

Sacramento警察局長Kathy Lester說：「最少三座建築物和三輛汽車被擊中，我們發現超過100個子彈殼，當晚發射過大量子彈，所以調查很複雜。」

警察局長又說，槍械暴力在社區，甚至全美各地已經成為危機，總統拜登連同加州政府各級官員齊聲譴責這宗槍擊案，副總統賀錦麗就表示，槍械暴力在全國蔓延，已經去到忍無可忍的地步，國會必須行動加以制止。

本案的調查人員曾經接見許多目擊證人，也在現場找到數以百件的證據，警方特種部隊和探員也在附近地區搜查多處民宅，期間最少找到一枝手槍。

當局也公布6名死者的身份，他們分別是3男3女，年齡由21至57歲。

死者父親Frank Turner說：「叫這些年輕人遠離街頭，放棄玩這些遊戲，正在傷害他們的生命。」

案發在沙加緬度市中心一帶夜店路段，距離首府大樓很近。

沙加緬度市長就表示，當局正研究如何加強特別是晚間的安全。

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