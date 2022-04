沙加緬度6死槍擊案 警拘一疑犯

【KTSF 張麗月報導】

加州首府沙加緬度星期日凌晨發生的嚴重槍擊案,造成6人死亡,12人受傷,警方已扣留一名涉案的青年疑犯,警方指出,案發現場發射過許多子彈,相信這宗槍擊案牽涉多名槍手,因此調查工作相當複雜。

沙加緬度警察局長證實,被捕的涉案疑犯是26歲的Dandrae Martin,他被控以使用軍火襲擊的罪名,警方正調查他在當晚槍擊案中所擔當的角色。

警方指出,槍擊案未發生之前,現場曾經有大批人發生爭執,案發當晚曾經發射過大量子彈,有些建築物和汽車被流彈擊中。

警方在案發現場找到超過100個子彈殼,相信本案牽涉多名槍手,因此調查工作相當複雜。

Sacramento警察局長Kathy Lester說:「最少三座建築物和三輛汽車被擊中,我們發現超過100個子彈殼,當晚發射過大量子彈,所以調查很複雜。」

警察局長又說,槍械暴力在社區,甚至全美各地已經成為危機,總統拜登連同加州政府各級官員齊聲譴責這宗槍擊案,副總統賀錦麗就表示,槍械暴力在全國蔓延,已經去到忍無可忍的地步,國會必須行動加以制止。

本案的調查人員曾經接見許多目擊證人,也在現場找到數以百件的證據,警方特種部隊和探員也在附近地區搜查多處民宅,期間最少找到一枝手槍。

當局也公布6名死者的身份,他們分別是3男3女,年齡由21至57歲。

死者父親Frank Turner說:「叫這些年輕人遠離街頭,放棄玩這些遊戲,正在傷害他們的生命。」

案發在沙加緬度市中心一帶夜店路段,距離首府大樓很近。

沙加緬度市長就表示,當局正研究如何加強特別是晚間的安全。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。