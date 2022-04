俄軍更多暴行被揭發 澤連斯基促停用俄羅斯能源

【KTSF 張麗月報導】

正當俄軍繼續撤離烏克蘭首都基輔周圍地區之際,有更多的俄軍暴行被揭發,烏克蘭總統澤連斯基週一向羅馬尼亞國會發言,就呼籲要制止俄軍的戰爭罪行,呼籲禁止俄國船隻停靠歐盟港口,不准俄國貨物過境,並停止使用俄國能源,歐盟正考慮下一步懲罰俄羅斯的制裁行動。

歐盟週一發表聲明表示,針對俄軍的暴行,有迫切需要考慮進一步制裁俄國,部份主要歐盟官員,包括德國國防部長表示,他們支持禁用俄國的天然氣,這點較早時沒有考慮過使用,因為俄羅斯供應大約四成歐洲的氣體能源,美國的原油期貨價格週一飆升重上每桶104元。

摩根大通銀行行政總裁Jamie Dimon認為,面對當前經濟前景有三大風險,分別是俄烏戰事、疫情的經濟復元以及加息,和停止用來刺激經濟的量寬措施。

他特別指出,沒有人知道俄烏戰事最終會發展怎樣,但烏克蘭的戰況以及西方對俄羅斯的制裁,已經對經濟造成實質衝擊,對全球的石油、商品和農產品市場帶來損害。

經濟專家認為,高度依賴俄國油氣的歐元區,預測今年GDP將降至大約2%,而美國經濟增長就降至約2.5%。

為了確保本國能源安全,德國宣布接管俄國國營能源公司Gazprom在德國的儲存庫至今年9月。

此外,德國與法國也分別以間諜與安全理由,驅逐大批的俄國外交人員,保加利亞也指俄國外交人員是特務而繼續驅逐多一人。

不過剛在週末選舉中聲稱勝利連任的匈牙利極右派總理奧爾班,則批評歐盟與烏克蘭總統澤連斯基,奧爾班是普田的親密盟友,他在選前向選民強調,烏克蘭戰爭與匈牙利無關。

澤連斯基一直指奧爾班的政府是俄國在歐洲的分支,歐盟不能聽匈牙利所言,歐盟因為匈牙利的法治問題,而同奧爾班政府起爭議。

這次選舉,歐洲安全與合作組織派出龐大的監察隊伍到匈牙利監票,在2月時該組織發表報告指,2018年的匈牙利大選,政府偏頗對待反對派和媒體,並且在郵遞選票方面有問題。

