俄軍更多暴行被揭發 澤連斯基促停用俄羅斯能源

April 5, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Facebook / Володимир Зеленський)

【KTSF 張麗月報導】

正當俄軍繼續撤離烏克蘭首都基輔周圍地區之際，有更多的俄軍暴行被揭發，烏克蘭總統澤連斯基週一向羅馬尼亞國會發言，就呼籲要制止俄軍的戰爭罪行，呼籲禁止俄國船隻停靠歐盟港口，不准俄國貨物過境，並停止使用俄國能源，歐盟正考慮下一步懲罰俄羅斯的制裁行動。

歐盟週一發表聲明表示，針對俄軍的暴行，有迫切需要考慮進一步制裁俄國，部份主要歐盟官員，包括德國國防部長表示，他們支持禁用俄國的天然氣，這點較早時沒有考慮過使用，因為俄羅斯供應大約四成歐洲的氣體能源，美國的原油期貨價格週一飆升重上每桶104元。

摩根大通銀行行政總裁Jamie Dimon認為，面對當前經濟前景有三大風險，分別是俄烏戰事、疫情的經濟復元以及加息，和停止用來刺激經濟的量寬措施。

他特別指出，沒有人知道俄烏戰事最終會發展怎樣，但烏克蘭的戰況以及西方對俄羅斯的制裁，已經對經濟造成實質衝擊，對全球的石油、商品和農產品市場帶來損害。

經濟專家認為，高度依賴俄國油氣的歐元區，預測今年GDP將降至大約2%，而美國經濟增長就降至約2.5%。

為了確保本國能源安全，德國宣布接管俄國國營能源公司Gazprom在德國的儲存庫至今年9月。

此外，德國與法國也分別以間諜與安全理由，驅逐大批的俄國外交人員，保加利亞也指俄國外交人員是特務而繼續驅逐多一人。

不過剛在週末選舉中聲稱勝利連任的匈牙利極右派總理奧爾班，則批評歐盟與烏克蘭總統澤連斯基，奧爾班是普田的親密盟友，他在選前向選民強調，烏克蘭戰爭與匈牙利無關。

澤連斯基一直指奧爾班的政府是俄國在歐洲的分支，歐盟不能聽匈牙利所言，歐盟因為匈牙利的法治問題，而同奧爾班政府起爭議。

這次選舉，歐洲安全與合作組織派出龐大的監察隊伍到匈牙利監票，在2月時該組織發表報告指，2018年的匈牙利大選，政府偏頗對待反對派和媒體，並且在郵遞選票方面有問題。

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