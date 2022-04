俄否認屠殺平民反斥烏克蘭造假 澤連斯基指掩蓋戰爭罪行

【有線新聞】

烏克蘭城鎮布恰平民死傷慘重,俄羅斯否認涉事,反指基輔拍攝造假片段,發動心理戰詆毀俄軍。烏克蘭總統澤連斯基批評俄羅斯企圖掩蓋戰爭罪行。

俄軍撤出後,烏克蘭首都基輔西北面城鎮布恰滿目瘡痍,救援人員在市內頹垣敗瓦中起出大量炮彈。當地被指有大量平民被殺,部分死者雙手被反綁。

克里姆林宮否認屠殺平民,形容烏方為了詆毀俄軍,精心自導自演悲劇,呼籲國際社會拋開情緒,用頭腦思考、認清事實。

俄羅斯國防部更聲稱,布恰街頭的屍體是在上月30日俄軍完全撤出後,才被放置到當地,質疑烏克蘭在多地拍攝造假片段,發動心理戰。不過多間外媒反駁指,衛星圖片可見當地早於上月中,已有多人陳屍街頭。

親自到布恰視察的烏克蘭總統澤連斯基指控,俄羅斯企圖以假資訊掩蓋戰爭罪行。又指布恰部分死者是被折磨致死,俄軍暴行涉及種族滅絕,令對俄和談變得困難。

他表明不會接受俄羅斯提出「去納粹化、去軍事化」的要求,稱有關要求形同侮辱,反指俄軍在布恰的行徑才是納粹。

澤連斯基又透露,南部馬里烏波爾戰況非常嚴峻。這個被俄軍圍攻的港口重鎮,疏散平民和運送物資工作非常困難,據報有紅十字會車隊一度被扣留。親俄消息又指,當地有逾250名烏軍投降。

