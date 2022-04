Redwood City計畫將臨時戶外用餐區改為永久化（視頻）

【KTSF】

中半島Redwood City打算推出一項新計畫,讓該市的商家可以透過申請將路邊戶外用餐和消費區域,從臨時性改為永久化。

疫情期間灣區多個城市都允許餐館在街道停車位上,設置臨時的戶外用餐區,現在Redwood City市推出新計畫,要將這些戶外座位商業空間永久保留,有居民表示歡迎。

有居民說︰「能有戶外用餐選擇很好,我希望他們能盡可能保留。」

另一名居民說︰「這感覺很溫暖很居家,人們還是希望能在戶外,不想再被侷限住。」

不過這也意味著,該市的停車位將會減少。

有居民說︰「這會拿走停車位,本來停車位已經很少了,我只是要取個清潔袋,幾乎是不可能停到車,還要擔心孩童在街上跑來跑去,這是我最大的擔憂。」

中半島The Daily Journal報導指出,計畫詳情尚未公布,根據Redwood City市府經濟發展經理在上周四的視訊問答會議中指出,市府將建立一個簡單容易的計畫,讓商家可以打造一個空氣流通的用餐和購物環境,在新的永久計畫下,這些戶外座位會更加標準化,市府將依照街道店面型態,提供給商家座位結構範本,不過也考慮到小商家在疫情期間經營困難,在推行上不會增加商家過高的收費負擔。

想要參加計畫的商業主,要付費申請戶外商業活動許可,或是繳付街道佔用許可費(encroachment permit fee),還有建築物許可費,以及合約工的費用,透過付費的方式,商家可以使用至少兩個停車格,並視需求可以增加更多空間,但須獲得附近商家的同意,以及顧及店面前的停車街道。

目前市府並未計畫新增額外的停車格,來彌補這些讓商家使用而減少掉的車位。

有居民說︰「我認為這個主意很好,我認為應該讓本市更容易步行。」

另一名居民說︰「我們是有地下停車的,它總是空蕩蕩的,我想如果能提高意識知道下面可停,也許人們就會直接停下去。」

也有居民說︰「這裡是市中心,不論何處的市中心都是忙碌的,我們有很多停車位,有大的停車大樓可以停,人們應該走點路,但大家都太懶了。」

這項新計畫草案預計在5月份向市議會提出,如果順利在市議會完成審議並通過,預計在6月底實施,目前該市戶外商業區域暫時性計畫將在7月到期。

