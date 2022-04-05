灣區本週後期出現熱浪 氣溫顯著上升（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區週一的天氣都頗為涼爽，但國家氣象局就指出，灣區本週後期會有一道熱浪，氣溫會顯著上升。

國家氣象局預測，本週中段開始會受一股高氣壓影響，逐漸變得炎熱。

星期三，灣區多個地區氣溫將上升至華氏80度以上，南灣聖荷西與東灣Concord日間最高氣溫接近90度。

星期四更熱，聖荷西及Livermore最高氣溫將達到90多度，Concord就比前一天上升5度，平常較涼的舊金山（三藩市），氣溫亦會上升至華氏85度。

去到星期五，灣區整體氣溫有回落跡象，但內陸及南灣地區，例如聖荷西與Livermore，就仍分別預測會出現華氏85度與華氏87度炎熱天氣，但舊金山就下降到華氏75度。

國家氣象局警告，酷熱天氣會令車內溫度提升，呼籲不要將寵物或小童留在車內，亦要多喝水及留意身邊的人。

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