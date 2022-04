灣區本週後期出現熱浪 氣溫顯著上升（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區週一的天氣都頗為涼爽,但國家氣象局就指出,灣區本週後期會有一道熱浪,氣溫會顯著上升。

國家氣象局預測,本週中段開始會受一股高氣壓影響,逐漸變得炎熱。

星期三,灣區多個地區氣溫將上升至華氏80度以上,南灣聖荷西與東灣Concord日間最高氣溫接近90度。

星期四更熱,聖荷西及Livermore最高氣溫將達到90多度,Concord就比前一天上升5度,平常較涼的舊金山(三藩市),氣溫亦會上升至華氏85度。

去到星期五,灣區整體氣溫有回落跡象,但內陸及南灣地區,例如聖荷西與Livermore,就仍分別預測會出現華氏85度與華氏87度炎熱天氣,但舊金山就下降到華氏75度。

國家氣象局警告,酷熱天氣會令車內溫度提升,呼籲不要將寵物或小童留在車內,亦要多喝水及留意身邊的人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。