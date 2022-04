【KTSF】

乾旱日趨嚴重,舊金山(三藩市)水利局宣布緊急缺水情況,隨之而來的是向市民額外徵收5%的制水附加費。

水利局管理制水措施的負責人指出,收取5%附加費,是因為乾旱下市民用水量減少,從而間接令它們的收入減少。

水利局表示,徵收附加費只是暫時性,一旦解除緊急缺水情況,也會停止收取附加費。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。