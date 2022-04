灣區學校春假前向學生派快速測試包 防疫情再爆發

【KTSF 梁展穎報導】

灣區學校陸續開始春天假期,為了避免擴散傳播新冠肺炎病毒,一些學校在放假之前派放快速檢測試包給學生。

Omicron變種病毒的BA.2 新型病毒株更具傳染性,醫療專家說,他們擔心社區再次會爆發。

舊金山加州大學醫療中心的傳染病學專家陳子平教授(Peter Chin-Hong)表示,BA.2變種毒株,就像它的邪惡姊妹BA.1一樣,傳染性更高30%至50%。

陳子平教授說,雖然在加州以外十個州份都有感染個案上升的趨勢,但灣區的個案仍然是較低。

衛生官員預計區內可能會有新個案增加。

陳教授不相信區內個案會直線飆升增長,或是會有很多人需要留院治療,應該只有少許或中度的個案上升。

加州的學校正在派放1400萬份快速測試包給學生和職員,雖然這不是強制檢測,但灣區學校鼓勵學生和職員採用測試來避免擴散感染。

4月11日開課的學校建議,學生可以在下個星期五到星期日之前採用測試,安心準備星期一上課。

