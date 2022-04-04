安老自助處將在舊金山華埠舉行兩場招聘會

【KTSF】

隨著疫情漸漸穩定下來，舊金山（三藩市）的就業市場亦蓬勃起來，安老自助處與灣區著名中式快餐Panda Express，以及負責為舊金山巨人隊主場館提供食物與服務的外判商合作，將於一連兩星期在華埠舉行招聘會。

兩場招聘會將於安老自助處位於Jackson街601號的辦公室舉行，第一場招聘會將於4月5日上午10時到下午兩時舉行，由舊金山巨人隊AT&T球場合約的外判商，為本賽季招聘餐飲部員工，招聘職位包括收銀員及廚房工。

負責協辦招聘會的安老表示，職位的工作時間靈活，最大的優勢是，可以獲得在球賽這類全國甚至是國際性賽事上服務的工作經驗。

另外，一星期後的4月12日，由於中式快餐店熊貓快餐Panda Express即將開新店，因此現正公開招聘服務員及廚房工作人員，起薪大約是每小時18元至12.5元，有全職及兼職崗位。

對以上工作有興趣人士，請先致電(415)677-7500報名及查詢。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。