安老自助處將在舊金山華埠舉行兩場招聘會

隨著疫情漸漸穩定下來,舊金山(三藩市)的就業市場亦蓬勃起來,安老自助處與灣區著名中式快餐Panda Express,以及負責為舊金山巨人隊主場館提供食物與服務的外判商合作,將於一連兩星期在華埠舉行招聘會。

兩場招聘會將於安老自助處位於Jackson街601號的辦公室舉行,第一場招聘會將於4月5日上午10時到下午兩時舉行,由舊金山巨人隊AT&T球場合約的外判商,為本賽季招聘餐飲部員工,招聘職位包括收銀員及廚房工。

負責協辦招聘會的安老表示,職位的工作時間靈活,最大的優勢是,可以獲得在球賽這類全國甚至是國際性賽事上服務的工作經驗。

另外,一星期後的4月12日,由於中式快餐店熊貓快餐Panda Express即將開新店,因此現正公開招聘服務員及廚房工作人員,起薪大約是每小時18元至12.5元,有全職及兼職崗位。

對以上工作有興趣人士,請先致電(415)677-7500報名及查詢。

