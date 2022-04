Santa Clara縣成立工作小組打擊芬太尼毒品氾濫（視頻）

【KTSF】

為了打擊芬太尼毒品氾濫,Santa Clara縣成立工作小組,除了向社區宣導教育之外,也將以謀殺罪起訴販毒者。

根據統計,Santa Clara縣在2019年,29人死於芬太尼,2020年上升到90人,2021年135人,今年還不到一半,已經有8人死於芬太尼中毒,其中18到25歲年齡層居多。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說:「芬太尼無所不在,從有錢社區到窮人社區,沒有人可以免疫,不管你是甚麼背景或是住哪裡,他滲透到我們的學校、大學、無家可歸帳篷,還有我們的公園及社區

對此,Santa Clara縣結合執法部門、教育界及家長等成立工作小組,一起應對芬太尼危機,將發起公共服務和社交媒體活動,宣傳含有芬太尼的街頭毒品和芬太尼的危害,甚至以謀殺罪名起訴毒販。

週五有兩名芬太尼受害者的家人現身說法,其中一位父親說,在兒子要過18歲生日的前幾天,兒子因為芬太尼中毒死亡,兒子原本是優秀的運動員,先是大麻上癮,最後死於芬太尼。

死者父親說,因為芬太尼氾濫,青少年很容易買到,兒子不是死於用藥過量,而是中毒,他跟毒販買別的藥,結果裡面參雜致命的芬太尼。

芬太尼是一種強效的人工合成類鴉片止痛劑,起效迅速,比嗎啡效力高50至100倍,極容易令人上癮。

目前芬太尼已逐漸成為街頭毒品新貴,同時也帶來致命風險,僅僅2毫克的芬太尼,就可能致人於死地。

毒販經常把芬太尼當作合成海洛因,混進一般的藥物裡販賣圖利,也因此造成許多不知情的買家死亡。

美國認為,中國是芬太尼的主要來源,經由郵遞或墨西哥渠道進入美國。

特朗普總統曾同中國交涉這個問題,他在2018年就發推文指,中國透過美國郵政系統,把大批芬太尼運來美國,他並要求國會參議院立即通過名為《STOP》的法案,強硬阻止這種毒藥殺害美國孩子及摧毀美國。

中國就否認美國的指控,並認為這是美國社會對毒品需求增加的問題。

除了美國,歐洲也面臨同樣的問題,英國BBC報導,歐洲藥監局2018年已經報告,指芬太尼自從2009年曝光以來,在歐洲的合成類鴉片藥物的數量正在迅速增加。

