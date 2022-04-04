Santa Clara縣成立工作小組打擊芬太尼毒品氾濫（視頻）

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為了打擊芬太尼毒品氾濫，Santa Clara縣成立工作小組，除了向社區宣導教育之外，也將以謀殺罪起訴販毒者。

根據統計，Santa Clara縣在2019年，29人死於芬太尼，2020年上升到90人，2021年135人，今年還不到一半，已經有8人死於芬太尼中毒，其中18到25歲年齡層居多。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說：「芬太尼無所不在，從有錢社區到窮人社區，沒有人可以免疫，不管你是甚麼背景或是住哪裡，他滲透到我們的學校、大學、無家可歸帳篷，還有我們的公園及社區

對此，Santa Clara縣結合執法部門、教育界及家長等成立工作小組，一起應對芬太尼危機，將發起公共服務和社交媒體活動，宣傳含有芬太尼的街頭毒品和芬太尼的危害，甚至以謀殺罪名起訴毒販。

週五有兩名芬太尼受害者的家人現身說法，其中一位父親說，在兒子要過18歲生日的前幾天，兒子因為芬太尼中毒死亡，兒子原本是優秀的運動員，先是大麻上癮，最後死於芬太尼。

死者父親說，因為芬太尼氾濫，青少年很容易買到，兒子不是死於用藥過量，而是中毒，他跟毒販買別的藥，結果裡面參雜致命的芬太尼。

芬太尼是一種強效的人工合成類鴉片止痛劑，起效迅速，比嗎啡效力高50至100倍，極容易令人上癮。

目前芬太尼已逐漸成為街頭毒品新貴，同時也帶來致命風險，僅僅2毫克的芬太尼，就可能致人於死地。

毒販經常把芬太尼當作合成海洛因，混進一般的藥物裡販賣圖利，也因此造成許多不知情的買家死亡。

美國認為，中國是芬太尼的主要來源，經由郵遞或墨西哥渠道進入美國。

特朗普總統曾同中國交涉這個問題，他在2018年就發推文指，中國透過美國郵政系統，把大批芬太尼運來美國，他並要求國會參議院立即通過名為《STOP》的法案，強硬阻止這種毒藥殺害美國孩子及摧毀美國。

中國就否認美國的指控，並認為這是美國社會對毒品需求增加的問題。

除了美國，歐洲也面臨同樣的問題，英國BBC報導，歐洲藥監局2018年已經報告，指芬太尼自從2009年曝光以來，在歐洲的合成類鴉片藥物的數量正在迅速增加。

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