Sacramento市中心發生大型槍擊案 共6人死亡

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【KTSF】

加州首府Sacramento市中心週日凌晨發生當地有史以來死亡最慘重的大型槍擊案，造成6人死亡，超過10人受傷，警方表示槍手仍然在逃，犯案動機成疑。

網上流傳的片段顯示，一班人在街上疑似爭執打鬥期間，突然傳出多下槍聲，民眾隨即走避。

Sacramento市警方發聲明指，暫時未知道片段中的情景是否與今次槍擊案有關，仍有待調查。

週日早上，案發現場一帶仍然封鎖調查，警方表示，槍擊案發生在凌晨約兩時，警員當時在市中心一帶巡邏，突然聽到槍聲，警員去到10街夾K Street，發現大批民眾在現場聚集，有多人中槍，6人當場證實死亡，另有12人受傷。

經初步調查，警方在案發現場發現至少一把手槍。

有報導指，一名男子在車內拿出武器，向聚集在一間餐廳外的人開槍，造成多人死傷，不過當局未有證實資料是否屬實。

警察局局長Kathy Lester表示，局方至今未拘捕任何人，不知道涉及多少名槍手，是否有預謀犯案，她形容事件是悲劇，並希望公眾提供線索。

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