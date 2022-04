Sacramento市中心發生大型槍擊案 共6人死亡

【KTSF】

加州首府Sacramento市中心週日凌晨發生當地有史以來死亡最慘重的大型槍擊案,造成6人死亡,超過10人受傷,警方表示槍手仍然在逃,犯案動機成疑。

網上流傳的片段顯示,一班人在街上疑似爭執打鬥期間,突然傳出多下槍聲,民眾隨即走避。

Sacramento市警方發聲明指,暫時未知道片段中的情景是否與今次槍擊案有關,仍有待調查。

週日早上,案發現場一帶仍然封鎖調查,警方表示,槍擊案發生在凌晨約兩時,警員當時在市中心一帶巡邏,突然聽到槍聲,警員去到10街夾K Street,發現大批民眾在現場聚集,有多人中槍,6人當場證實死亡,另有12人受傷。

經初步調查,警方在案發現場發現至少一把手槍。

有報導指,一名男子在車內拿出武器,向聚集在一間餐廳外的人開槍,造成多人死傷,不過當局未有證實資料是否屬實。

警察局局長Kathy Lester表示,局方至今未拘捕任何人,不知道涉及多少名槍手,是否有預謀犯案,她形容事件是悲劇,並希望公眾提供線索。

