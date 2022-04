烏克蘭敖德薩遭俄軍空襲油庫起火 城鎮居民被殺疑涉戰爭罪行

【有線新聞】

烏克蘭收復首都基輔地區後,俄軍加強南部攻勢,空襲黑海港口城市敖德薩。烏克蘭稱,一個曾被俄軍佔領的城鎮,發現數百具平民屍體;多國要求調查是否涉及戰爭罪行,俄方則指在佔領當地期間,居民並無受到任何暴力對待。

敖德薩工業區遭到空襲,升起厚厚濃煙。俄羅斯證實用海基和空基導彈,摧毀當地一座煉油廠和3個儲油設施,指這些設施為尼古拉耶夫附近的烏克蘭軍隊補給燃料。敖德薩市政府證實重要基建遇襲,指部分導彈被防空系統擊落,令部分地區火警,亦有民房受損。

敖德薩是重要黑海港口,亦是烏克蘭海軍主要基地,如果遭到俄軍佔領,就能打通陸路走廊,連接摩爾多瓦分離分子控制區的俄羅斯駐軍。俄羅斯又出動攻擊直升機,以導彈攻擊烏軍彈藥庫和陣地。

烏克蘭總統澤連斯基警告,俄軍目標是南部和東部頓巴斯,烏克蘭正提升防衛能力,但缺乏相應軍備,例如反導彈系統。俄羅斯在北部則繼續撤離,烏克蘭奪回首都基輔周邊地區控制權。

西方記者到基輔西北面城鎮布恰,發現屍橫片野。外電報道在一條主要道路上,發現至少20具遺體。澤連斯基的發言人接受英國廣播公司訪問,指在布恰發現亂葬崗,屍體手腳被綁、後腦中槍,相信是被處決,亦發現半燒焦的屍體,批評俄軍行徑如同戰爭罪行。

《衛報》報道俄軍撤離布恰和切爾尼戈夫附近村落時,將兒童放在坦克前當作人肉盾牌,避免守軍開火攻擊。德國譴責布恰平民遭殺害是可怕的戰爭罪行,呼籲歐盟對俄羅斯實施新制裁;歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、法國和英國都要求調查。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。