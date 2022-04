【有線新聞】

俄羅斯總統普京正式簽署法令,限制「不友善國家」的公民入境,周一起生效。

法令列明不再以簡化程序,處理歐盟、丹麥、冰島、挪威、瑞士及列支敦士登的入境簽證申請,並暫停外交護照等免簽證優待;同時要求外交部限制其他「不友善國家」的公民入境。根據上月制訂的名單,即包括美國、英國、加拿大及烏克蘭,當中部分國家正準備加強制裁俄羅斯。

美國則聯同西班牙在馬略卡島扣押一艘遊艇;有報道指,是屬於與普京關係密切的富商維克塞爾伯格。

